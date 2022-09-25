Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 20.000 TL'ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

20.000 TL'ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

Emekliler için bankalar arasına rekabet devam ediyor. Kamu ve özel bankaları emekli müşteri edinebilmek için promosyon yarışında! Eylül ayının son günlerini yaşarken başvurularda da sona geliniyor. Yeni dönemde emekli promosyonunun 20 bin TL'ye dayanabileceği konuşulurken güncel emekli promosyonları merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? 13 bin TL'ye kadar geldi bile! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İNG, HSCB, Anadolubank, İş Bankası, Yapıkredi, QNB...

25.09.2022 12:23 - Son Güncelleme: 25.09.2022 12:23
20.000 TL’ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

Emekliler ve emeklilik hesabı yapanlar tüm herkesi ilgilendiriyor! Vatandaşlar emekli olduklarında devletten aldıkları maaşın yanı sıra bankalardan da ödeme alabiliyor. Ek gelir diye de geçen bu ödemelerden faydalanmak için yalnızca tek bir şart gerekiyor. O da 3 yıl o bankadan maaş çekme sözü. Kamu ve özel neredeyse tüm bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları 2022!

GALERİ DEVAM EDİYOR
20.000 TL’ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

DİKKAT! BANKALARDAN SON UYARI

En yüksek promosyon ödemesi için bankasını değiştirmek isteyen emeklilere son çanlar çalıyor. Başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak süre 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı.

20.000 TL’ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

Öte yandan daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

20.000 TL’ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR 25 EYLÜL 2022

Emekli promosyon veren bankalara tek tek haberimizde yer verdik. 25 Eylül 2022 itibariyle promosyon ödemeleri güncellendi.

20.000 TL’ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte emekli promosyonu veren bankalar;

SON DAKİKA