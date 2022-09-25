20.000 TL’ye ÇIKIYOR! SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB...

Emekliler ve emeklilik hesabı yapanlar tüm herkesi ilgilendiriyor! Vatandaşlar emekli olduklarında devletten aldıkları maaşın yanı sıra bankalardan da ödeme alabiliyor. Ek gelir diye de geçen bu ödemelerden faydalanmak için yalnızca tek bir şart gerekiyor. O da 3 yıl o bankadan maaş çekme sözü. Kamu ve özel neredeyse tüm bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları 2022!