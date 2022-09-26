4A, Bağ- Kur 4B, 4C'liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT'li sayılmayacak! 44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT'li olacaklar

EYT ile kimlerin emekli olacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Milyonlarca kişi EYT çalışmasının sona ermesini beklerken, çalışmadaki detayları öğrenmek istiyor. Ve yeni gelişme yaşandı! Dikkat: kimler EYT'li olacak, kimler EYT'li olamayacak netleşiyor. 44-46-48-50 yaşındakiler 7 adımda EYT'li olacak! EYT düzenlemesinde Türkiye formülünün uygulanacağı belli olurken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini açıkladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılara müjde gibi müjde! İşte detaylar...