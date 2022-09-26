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Haberler Ekonomi 4A, Bağ- Kur 4B, 4C'liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT'li sayılmayacak! 44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT'li olacaklar

4A, Bağ- Kur 4B, 4C'liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT'li sayılmayacak! 44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT'li olacaklar

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 26 EYLÜL 2022 || Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasını beklerken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın gündemindeki EYT çalışmalarında sona geliniyor. EYT formülünü öğrenmek isteyen EYT'liler yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde, ''3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık. EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi.

26.09.2022 10:04 - Son Güncelleme: 26.09.2022 10:06
44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT’li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C’liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT’li sayılmayacak

EYT ile kimlerin emekli olacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Milyonlarca kişi EYT çalışmasının sona ermesini beklerken, çalışmadaki detayları öğrenmek istiyor. Ve yeni gelişme yaşandı! Dikkat: kimler EYT'li olacak, kimler EYT'li olamayacak netleşiyor. 44-46-48-50 yaşındakiler 7 adımda EYT'li olacak! EYT düzenlemesinde Türkiye formülünün uygulanacağı belli olurken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini açıkladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılara müjde gibi müjde! İşte detaylar...

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44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT’li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C’liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT’li sayılmayacak

Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu. Peki EYT'de son durum ne? Kimler EYT'li sayılacak?

44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT’li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C’liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT’li sayılmayacak

Hollanda, Almanya modellerinden bahsedildiğini ancak bunlardan hiçbiri olmadığını söyleyen Bakan Bilgin, masada tek formülün olduğunu belirtmişti. Bilgin ''Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT’li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C’liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT’li sayılmayacak

EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?

Tek model üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda teknik kısımla ilgili detaylar üzerinde duruluyor. Teknik çalışma sırasında 7 başlıkta değerlendirme yapılıyor.

İşte 7 adımda teknik çalışmanın detayları...

44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT’li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C’liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT’li sayılmayacak

1) PRİM ÖNEM KAZANIYOR

Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor.

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