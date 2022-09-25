Milyonlara yeni maaş! Asgari ücrette %65 enflasyon ayarı! Asgari ücret ne kadar olabilir? İşte tüm detaylar
Yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, enflasyonun üzerinde artış sinyalleri geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar olabilir? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
25.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.09.2022 06:58
Bu yılın başında yüzde 50.1'lik artışla net 4 bin 253 liraya, Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrette yeni artış için kollar sıvandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanacak. Yeni ücret merakla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "Enflasyonun etkisini dikkate alarak yeni bir değerlendirme yapacağız" açıklaması geldi.
Hem geçmiş dönemlerde yapılan artışlar hem de Bakan Bilgin'in açıklamaları asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ortaya koydu.
Eğer asgari ücrete 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa yüzde 65 tahminine göre yeni asgari ücret yıllık 4 bin 353 lira 40 kuruştan 7 bin 18 lira 11 kuruşa çıkabilecek.