20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Kesenin ağzı açıldı! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı
Havaların ısınması ile birlikte tatil planları yapan kişi sayısı arttı. Ancak mevcut ekonomik koşullardan ötürü güzel bir tatile gerçekleştirme konusunda nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankalara yöneldi. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, kendi özellerinde geliştirmiş oldukları düşük faizli tatil kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı
01.06.2022 11:33 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:33
Ziraat Bankası Tatil Kredisi Kampanyası 2022
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve genel olarak geliştirdiği düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde adından söz ettiren Ziraat Bankası, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan ancak bu planların hayata geçmeleri için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka, tatil kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.