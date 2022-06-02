Maaşla birlikte otomatik yatacak! SSK Bağkur emeklilerine 3.500 TL kurban parası verilecek! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...
Halkbank'tan Ziraat bankasına varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi amacıyla bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL'den 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapılıyor. Hem de kampanyalarla birlikte emekli promosyonları yine birtakım bankalarda daha yükseliyor. Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu.
Emeklilere maaş dışında ek ödemeler son derece rahatlık sağlıyor. Bu anlamda promosyon ödemeleri önemli bir yer teşkil ediyor. Bu kapsamda bankalardan Haziran ayına özel yeni açıklamalar yapıldı. Maaşlarının yatırılması amacıyla bankaların müşterisi olanlar maaşlarına ek 1.500 TL, 3 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi kazanıyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişiklığı yapmadan 3 sene vaktince bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek. Peki, Haziran 2022 en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler!
Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.850 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 2.275 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2.750 TL ek promosyon ödeniyor.
Ek olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.