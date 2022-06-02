48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir? Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası veriyor

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında rekor seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, taşıt fiyatlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Ek olarak yeni yıla girilmesi ile birlikte otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen çip krizinin de ortaya çıkması, araç sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu kurumları, yüksek limitli nakit hizmetlerini duyurdular.