48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir? Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası veriyor
48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir? İşte cevabı... Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde artan araç fiyatlarına karşılık kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar için geliştirmiş oldukları taşıt kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. Ziraat Bankası, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar için geliştirmiş olduğu taşıt kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
02.06.2022 09:23 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:26
Geride bıraktığımız yılın aralık ayında rekor seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, taşıt fiyatlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Ek olarak yeni yıla girilmesi ile birlikte otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen çip krizinin de ortaya çıkması, araç sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu kurumları, yüksek limitli nakit hizmetlerini duyurdular.
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası 2022
Ziraat Bankası, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar için geliştirmiş olduğu taşıt kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.