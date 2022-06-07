2.000 TL maaş alana Temmuz'da 48 bin TL ikramiye verilecek! SGK duyurdu: SSK, Bağkur, 4C'li herkes yararlanacak! Maaşın 24 katı kadar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan pek çok vatandaşa önemli haklar tanıyor. Ekonomik olarak da destekler sağlanıyor ve bunun için istenilen şartların tamamlanması gerekiyor. 24 aylık maaş almanız mümkün, birçok kişinin haberi yok. Yaz mevsimi gelirken düğün yapacak çiftlere evlilik ikramiyesi veriliyor. Peki, kimler nasıl evlilik ikramiyesinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!