Yalıtım sözleşmesinin ibrazı ve Enerji Kimlik Belgesi ile o bankalardan... 0,99 faizle Isı yalıtım kredisi müjdesi! 60 ay vade imkanı azami 50 bin TL!

Isı yalıtımı kredisi müjdesi! 60 ay vade imkanı ve 0,99 faiz jestiyle açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları tek tek ortaya çıktı. Bilindiği üzere bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor. Konutlarda ısı yalıtımının önemi dolayısıyla 'Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi'ni hayata geçiriliyor. Peki ısı yalıtım kredisine kimler başvurabilir, şartları neler? Isı yalıtım kresini hangi bankalar verecek? Başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtları....