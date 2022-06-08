Yalıtım sözleşmesinin ibrazı ve Enerji Kimlik Belgesi ile o bankalardan... 0,99 faizle Isı yalıtım kredisi müjdesi! 60 ay vade imkanı azami 50 bin TL!
Isı yalıtım kredisi verilecek. Detaylar son dakika belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yanı sıra ısı yalıtım kredisinden de bahseden Erdoğan 0,99 faiz ve 60 ay vade ile Isı yalıtım kredisi verileceğini duyurdu. Evine ısı yalıtım yaptırmak isteyenler de hangi bankalardan Isı yalıtım kredisi alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki Isı yalıtım kredisi başvuru nereye, nasıl yapılır? Isı yalıtım kredisi şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...
08.06.2022 09:02 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:02
Isı yalıtımı kredisi müjdesi! 60 ay vade imkanı ve 0,99 faiz jestiyle açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları tek tek ortaya çıktı. Bilindiği üzere bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor. Konutlarda ısı yalıtımının önemi dolayısıyla 'Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi'ni hayata geçiriliyor. Peki ısı yalıtım kredisine kimler başvurabilir, şartları neler? Isı yalıtım kresini hangi bankalar verecek? Başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtları....