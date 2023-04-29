2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur'luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...
2000 sonrası sigorta girişi olanlar emeklik hakkında detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeler sonrası kademeli emeklilik şartları hakkında araştırmalar hızlandı. Buna göre emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre düşecek ve esnaf emekliliğinde prim gün sayısı azalacak. 2000 sonrası işe girenler için yeni emeklilik sisteminin de uygulamaya alınması bekleniyor. İşte kademeli emeklilik şartları ve yeni düzenlemeler...
29.04.2023 19:03 - Son Güncelleme: 29.04.2023 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformu için müjdeyi açıklamıştı.. Bu durumun ardından emeklilik hakkında yeni detaylar merak ediliyor. İşte kademeli emeklilik şartları ve tüm merak edilenler...