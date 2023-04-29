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Haberler Ekonomi 2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur'luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur'luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

2000 sonrası sigorta girişi olanlar emeklik hakkında detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeler sonrası kademeli emeklilik şartları hakkında araştırmalar hızlandı. Buna göre emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre düşecek ve esnaf emekliliğinde prim gün sayısı azalacak. 2000 sonrası işe girenler için yeni emeklilik sisteminin de uygulamaya alınması bekleniyor. İşte kademeli emeklilik şartları ve yeni düzenlemeler...

takvim.com.tr
29.04.2023 19:03 - Son Güncelleme: 29.04.2023 19:04
2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur’luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformu için müjdeyi açıklamıştı.. Bu durumun ardından emeklilik hakkında yeni detaylar merak ediliyor. İşte kademeli emeklilik şartları ve tüm merak edilenler...

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2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur’luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

ÇOCUK SAYISINA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur’luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur’luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

2000 SONRASI İÇİN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor.

2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur’luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.

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