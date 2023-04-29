2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! SGK, Bağkur’luya 7.500 TL kapısı! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformu için müjdeyi açıklamıştı.. Bu durumun ardından emeklilik hakkında yeni detaylar merak ediliyor. İşte kademeli emeklilik şartları ve tüm merak edilenler...