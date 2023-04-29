ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ TARİHLERİ | Başkan Erdoğan duyurdu! 1 ay ücretsiz doğal gaz ne zaman başlıyor? ISINMA, sıcak su, ocak...
Ücretsiz doğalgaz ne zaman sorusu Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar ücretsiz doğal gaz kullanımının başlayacağı tarihleri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. 20 milyona yakın abonenin belirlenen tarih sonrası gelen ilk faturası da 0 TL olacak. İşte ücretsiz doğal gaz tarihleri...
Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe duyurdu. Gelen açıklama sonrası vatandaşlar bedava doğal gazın ne zaman kullanılacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ?
Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar 0 olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.
20 NİSAN - 20 MAYIS TARİHLERİ
Isınma dahil 1 ay ücretsiz doğalgaz 20 Nisan tarihinden sonra kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak. Mayıs ayı içerisinde kesilecek olan fatura 0 TL olarak yansıyacak.
MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.
Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.