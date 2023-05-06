EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 5 yıl erken emeklilikle 900 gün iptal edilecek! Tarım, Esnaf...

EYT'nin ardından Bağkur'lular için yeni fırsatlar gündeme geldi. Prim eşitliği için yasa merakla beklenirken gözler Meclis'e çevrildi. Esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını söyledi. Öte yandan Bağkur'lular için İHYA fırsatı da yer alıyor. Geçmiş günlerini canlandırarak 2 yıl erken emeklilik sağlanabiliyor. İşte yeni emeklilik sisteminin şifreleri haberimizde...