EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 5 yıl erken emeklilikle 900 gün iptal edilecek! Tarım, Esnaf...
EYT sonrası emeklilik sisteminde yeni değişiklikler geliyor. Özellikle Bağkur sigortalılar için yeni emeklilik şartları masaya geldi. EYT'de prim sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi gündemde. Bu sayede 5 yıl erken emeklilik mümkün kılınacak. İşte yeni reforma dair merak edilenler.
EYT'nin ardından Bağkur'lular için yeni fırsatlar gündeme geldi. Prim eşitliği için yasa merakla beklenirken gözler Meclis'e çevrildi. Esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını söyledi. Öte yandan Bağkur'lular için İHYA fırsatı da yer alıyor. Geçmiş günlerini canlandırarak 2 yıl erken emeklilik sağlanabiliyor. İşte yeni emeklilik sisteminin şifreleri haberimizde...
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu.
Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.