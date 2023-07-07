2000-2019 ö. sigortalıya kademeli emeklilik sistemi yola çıktı! 2. torba yasa için maddeler sıralandı! 5000 prim 50-55 yaş ile SGK tablosu! Bağkur affı, staj-çıraklık...

Çalışanların emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayan kademeli emeklilik sistemi, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan sigortalı çalışanların kısmi olarak emekli olmalarına imkan tanır. EYT sonrası yeni emeklilik reformunda kademeli emeklilik sistemi bekleniyor. Böylelikle 2000 sonrası sigortalılar için emeklilik yolu kısalacak. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...