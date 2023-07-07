Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2023! IMEI Telefon açtırma parası ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? e-Devlet zamlı İMEİ kayıt ücreti sorgulama
7 Temmuz'da yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak oranlar belli oldu. Bu kapsamda yurtdışı üzerinden telefon getirecek olan vatandaşlar yeni IMEI harç ücretlerini merak ediyor. Peki, Telefon açtırma parası ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Temmuz 2023 Yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
07.07.2023 08:06 - Son Güncelleme: 07.07.2023 08:06
IMEI kayıt ücreti, 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete kararı ile zamlandı. Peki, Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2023 ne kadar oldu? IMEI Telefon açtırma parası kaç TL zamlandı? İşte e-Devlet zamlı İMEİ kayıt ücreti sorgulama ekranı!
IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.