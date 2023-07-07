Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2023! IMEI Telefon açtırma parası ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? e-Devlet zamlı İMEİ kayıt ücreti sorgulama

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.