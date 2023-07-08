Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 2.811 TL: Kalem kalem zamlı ödeme takvimi belli oldu! Aile destek çocuk parası 4 bin 358 TL oldu

Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım desteği sağlanıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak artışla bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni ödeme miktarları haberimizde...