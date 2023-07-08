Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 2.811 TL: Kalem kalem zamlı ödeme takvimi belli oldu! Aile destek çocuk parası 4 bin 358 TL oldu
Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek veriyor. Bu kapsamda yeni zamlı sosyal yardım paralarının miktarı da belli oldu. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği ödemelerinde yeni rakamlar açıklandı. Peki, evde bakım maaşlarına kaç TL zam geldi? Dul maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm ödemelere dair merak edilenler...
08.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:54
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında "Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdık. Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi." ifadelerine yer verdi.
65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.