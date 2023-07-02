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Haberler Ekonomi 2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT'den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT'den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

Son olarak, emekli olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi. EYT'den yararlanamayanlar için alternatif bir plan açıklandı. Bu yeni planla birlikte, bazı durumlarda 2, 4, 6, 8, 10 yıl gibi daha kısa sürelerde erken emekli olmak mümkün olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli meslek gruplarına ve belirlenen şartlara bağlı olarak emeklilik imkanı sağlayacak. Emeklilik sürecini hızlandırmak isteyenler için umut verici adım olacak. İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
02.07.2023 11:26 - Son Güncelleme: 02.07.2023 11:26
2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT’den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

EYT ile birlikte 5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Ancak, EYT'den yararlanamayan kişiler erken emeklilik seçeneklerini araştırmaya başladılar. Bu kişiler, 2, 4, 6, 8, 10 yıl gibi farklı sürelerde erken emekli olma imkanına sahip olabilecekler. İşte detaylar...

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2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT’den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

Farklı meslek gruplarında çalışan, dezavantajlı gruplara erken emeklilik yolu açık. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "Engelli indirimi, vazife malullüğü, meslek hastalığı olanlar bu gruba giriyor.

2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT’den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

Hastalığınız ile alakalı bir rapor aldığınız zaman birinci derecede yani yüzde 80 ve üzeri ise 4 bin 400 lira.

2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT’den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

2 derecede yani yüzde 69-79 arası ise 2 bin 600 lira, üçüncü derecede yani yüzde 40-59 arasında ise bin 100 liralık kısım gelir vergisi matrahından düşürülüp, net maaşınız pozitif anlamda artırılıyor" dedi.

2000-2018 öncesi sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! SGK duyurdu: Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT’den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

Engelli raporu olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmıyor. Emin Yılmaz, "2008 öncesi işe giren, birinci derece raporu olan, 15 yıl sigorta başlangıcından sonra süre geçecek ve 3 bin 600 günü de varsa raporuyla direkt emekli olma şansı var.

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