Bayram sonrası 2'si 1 arada müjde geliyor! 18 Maddelik Torba Yasada Meclis tarihi netleşti! Memur zammı, kısmi emeklilik...

Bayramın sona ermesiyle birlikte Meclis'e 2 yeni torba yasa geliyor. Yeni torba yasada, memur ve emekli zammı, çıraklık sigortası, 5000 prim gibi konular da yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni torba yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gelecek yasalara göre ilk olarak en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Bu bağlamda maddelerinin neler olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, torba yasa maadeleri neler? Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...