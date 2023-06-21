2000-2009 s. sigortaya 3600-5000 günle erken emeklilik! Kademeli yaş (45-48-50-55) indirimi geldi! Yeni EYT kadrosu torbada! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Az primle erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilgili mevzuatlarında yer alan kurallara göre 3600 günden emekli olmak için sigorta giriş tarihi şartını yerine getiren kadın ve erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri vatandaşın ne zaman emekli olacağını yani hangi yaşta emekliliğe hak kazanacağını belirlemektedir. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...