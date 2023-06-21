2000-2009 s. sigortaya 3600-5000 günle erken emeklilik! Kademeli yaş (45-48-50-55) indirimi geldi! Yeni EYT kadrosu torbada! Staj, çıraklık, Bağkur affı...
48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi için kollar sıvandı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayadabilir. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi de yer aldı. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Az primle erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilgili mevzuatlarında yer alan kurallara göre 3600 günden emekli olmak için sigorta giriş tarihi şartını yerine getiren kadın ve erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri vatandaşın ne zaman emekli olacağını yani hangi yaşta emekliliğe hak kazanacağını belirlemektedir. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda olur mu? İşte detayları...
SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.