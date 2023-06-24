Bankada parası olanlara müjde! Bunu yapanlara aylık 12000 TL arasında ek para veriliyor! Yüzde 38, yüzde 43 arttı!

Son haberlere göre, en yüksek mevduat faizi sunan banka olarak Ode Bank öne çıkıyor. Ode Bank, dikkat çekici yüzde 43 faiz oranıyla müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. Bu banka aracılığıyla 350 bin liralık bir mevduat yaptığınızda, aylık faiz getirisi 12 bin 534 TL olarak belirlenmiştir. Ode Bank'ın yüksek faiz oranları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler ve yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Yüksek faiz oranları, mevduat sahiplerine daha fazla kazanç sağlama potansiyeli sunarak birçok kişinin ilgisini çekmektedir.