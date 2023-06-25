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Haberler Ekonomi 2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

EYT yasasını kıl payı kaçıran vatandaşlar için somut adımlar atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu yeni emeklilik reformu için son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Öte yandan gözler 2. torba yasaya çevrildi. Emeklilik ile ilgili düzenlemeler kapsamında torba yasa için nefesler tutuldu. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi, Yeni emeklilik reformu kimleri kapsayacak? Kademeli emeklilik sistremi gelecek mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamına girecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr
25.06.2023 07:23 - Son Güncelleme: 25.06.2023 07:23
2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

EYT yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, yaklaşık 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar, borçlanma veya prim ödeme şartını yerine getirmişlerse yaş haddine takılmadan emekli olabiliyor. Ancak EYT yasasından yararlanamayan ve prim günü eksikliği olan kişiler için yeni emeklilik reformuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte, emeklilik reformu için atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

ÖNCE BAĞKUR'LULAR!

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ- Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek...

2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM, çok önemli yasaları çıkartmaya hazırlanıyor.

2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.

2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi

Yasa 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra çıkartılacak.

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