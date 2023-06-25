2000-2009 s. sigortalıya müjde torba yasadan çıktı! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira... İşte son dakika gelişmesi
EYT yasasını kıl payı kaçıran vatandaşlar için somut adımlar atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu yeni emeklilik reformu için son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Öte yandan gözler 2. torba yasaya çevrildi. Emeklilik ile ilgili düzenlemeler kapsamında torba yasa için nefesler tutuldu. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi, Yeni emeklilik reformu kimleri kapsayacak? Kademeli emeklilik sistremi gelecek mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamına girecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde...
25.06.2023 07:23 - Son Güncelleme: 25.06.2023 07:23
EYT yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, yaklaşık 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar, borçlanma veya prim ödeme şartını yerine getirmişlerse yaş haddine takılmadan emekli olabiliyor. Ancak EYT yasasından yararlanamayan ve prim günü eksikliği olan kişiler için yeni emeklilik reformuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte, emeklilik reformu için atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...