2000-2009 arası sigorta +3600,4500,5400 gün safir değerinde! O kişilere EYT'siz 50-55 yaş+10-15-18 yılla erken kısmi emeklilik!
Milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik hakkında dikkat çeken bir detay var. Erken emeklilik formülü arayanlara güzel haber geldi. 3600 günden emekli olmanın yanı sıra ikinci öneme sahip rakam ise '15'. Bu rakam sizin sigortalılık sürenizi belirliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar emekliliğe hak kazandı ve başvurularını yapmaya başladı. Nisan ayında ilk maaşlarına kavuşacak EYT'liler birçok fırsattan yararlanacak. Öte yandan EYT'yi kaçıranlar nasıl emekli olacağını merak edip araştırmaya başladı. 3600 ve 5400 primle erken emeklilikten yararlanabilirsiniz. Birisi SSK'lılar için geçerli, diğeriyse Bağ-Kur ve memurlar için geçerli sayılıyor. Peki, kimler 3600'den emekli olacak? İşte şartlar ve gelişmeler haberimizde!
Hesaplarda bazen bir gün bile fark ediyor. Hep söylediğimiz gibi işe giriş tarihi aslında en belirleyici veri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor. Yani 10 yıllık bir prim ödeme gününüz olmalı.
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