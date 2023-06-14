2000-2008 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT piyangosu 40-54-44-58 yaşındakilere vuracak! 5000 prim, staj, çıraklık...

EYT düzenlemesiyle, 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, çok kısa bir zaman farkıyla bu hakkı kaçıranlar ise 17 yıl daha çalışmak zorunda kalıyor. Kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor. Ancak, EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisiyle Kabine toplantısını bekliyor. Peki, kimler kapsama alınacak? İşte detaylar...