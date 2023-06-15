Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için geri sayım sona eriyor. Kabine'nin gündeminde taşeron işçilerin de olması heyecanı artırdı. Yapılacak düzenlemeyle beraber kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sıkıntıların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Hakları ne olacak? Bir sonraki adımda TYP, belediye şirket işçilerine kadro çıkacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde...