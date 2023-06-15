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Haberler Ekonomi Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

Bir süredir gündemden düşmeyen taşerona kadro beklentisi için araştırmalar hızlandı. 100 bin civarında olan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla alakalı geçtiğimiz aylarda açıklamalar gelmişti. Peki, taşeron işçiye kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
15.06.2023 09:55 - Son Güncelleme: 15.06.2023 09:55
Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için geri sayım sona eriyor. Kabine'nin gündeminde taşeron işçilerin de olması heyecanı artırdı. Yapılacak düzenlemeyle beraber kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sıkıntıların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Hakları ne olacak? Bir sonraki adımda TYP, belediye şirket işçilerine kadro çıkacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

Taşeron işçiye kadronun ne zaman verileceği, kadro bekleyen binlerce taşeron işçi tarafından son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor.

Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

Konuya dair seçim öncesinde pek çok açıklama yapılmış fakat yasayla ilgili bir karara imza atılamamıştı. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...

Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! 100 bin işçiye kadroda son dakika müjdesi! O tarihte...

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

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