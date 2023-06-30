2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...
EYT düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkına kavuşurken bu haktan kıl payıyla kaçıranlar ise yeni gelişmeleri mercek altına aldı. Bilindiği üzere kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor. Ancak EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kaçıran kişiler kademeli emeklilik beklentisiyle son gelişmeleri yakından takip ediyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebiliyor.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkını elde ederken, bazı kişiler ise kısmi emeklilikten yararlanıyor veya kademeli emeklilik beklentisi içinde bulunuyor. Bu noktada kısmi ve kademeli emeklilik şartları önem kazanıyor. 2000 sonrası sigortalılar için ise kademeli emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. 2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de belirli koşulları yerine getirerek belli imkanlardan yararlanabilmektedir.
İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü şartlarını sağladıklarında EYT'den emekli olma hakkına sahiptir.