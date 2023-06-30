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Haberler Ekonomi 2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

EYT düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkına kavuşurken bu haktan kıl payıyla kaçıranlar ise yeni gelişmeleri mercek altına aldı. Bilindiği üzere kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor. Ancak EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kaçıran kişiler kademeli emeklilik beklentisiyle son gelişmeleri yakından takip ediyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebiliyor.

30.06.2023 10:49 - Son Güncelleme: 30.06.2023 10:49
2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkını elde ederken, bazı kişiler ise kısmi emeklilikten yararlanıyor veya kademeli emeklilik beklentisi içinde bulunuyor. Bu noktada kısmi ve kademeli emeklilik şartları önem kazanıyor. 2000 sonrası sigortalılar için ise kademeli emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. 2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor.

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2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de belirli koşulları yerine getirerek belli imkanlardan yararlanabilmektedir.

2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü şartlarını sağladıklarında EYT'den emekli olma hakkına sahiptir.

2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

1984 yılında yapılan bir düzenleme ile tarımda çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkanı sunuldu.

2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

KADEMELİ YAŞA GÖRE EMEKLİ OLMA HAKKI

Bu kişiler, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını doldurduklarında, kademeli yaşa göre emekli olma hakkına sahip oldu. Kadınlarda yaş şartı 40-54, erkeklerde ise 44-58 olarak belirlendi.

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