2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor! 2. EYT piyangosu 48-56 yaş arasına vuracak! 5000-7200 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkını elde ederken, bazı kişiler ise kısmi emeklilikten yararlanıyor veya kademeli emeklilik beklentisi içinde bulunuyor. Bu noktada kısmi ve kademeli emeklilik şartları önem kazanıyor. 2000 sonrası sigortalılar için ise kademeli emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. 2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu şekilleniyor.