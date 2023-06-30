1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirli şartları taşıyanlara birden fazla emekli maaşı ödeyebiliyor. SGK belirli şartların taşınması halinde emeklilere iki hatta üç emekli maaşı ödeyebilme imkanı sunuyor. Ancak birçok kişi bu avantajdan haberdar olmadığı için bu haktan faydalanamıyor. ancak 1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz. ssk bağkur emeklisine çifte müjde az evvel verildi.