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Haberler Ekonomi 1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Sosyal güvenlik mevzuatı belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı tanınıyor. Hatta bu şartları sağlayanlar için üç maaş alma imkanı bile bulunuyor. Ancak birçok kişi birden fazla maaş alma hakkına sahip olduğunu bilmediği için bu avantajdan faydalanamıyor. Her ay binlerce vatandaşın yararlandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere veriliyor. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. O şartlar ise tek tek sıralandı.

30.06.2023 09:13 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:17
1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirli şartları taşıyanlara birden fazla emekli maaşı ödeyebiliyor. SGK belirli şartların taşınması halinde emeklilere iki hatta üç emekli maaşı ödeyebilme imkanı sunuyor. Ancak birçok kişi bu avantajdan haberdar olmadığı için bu haktan faydalanamıyor. ancak 1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz. ssk bağkur emeklisine çifte müjde az evvel verildi.

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1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Eşlerden birisi vefat ettiği zaman sağ kalan eşe maaş bağlanıyor.

1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Eşi vefat edene; eğer eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınabiliyor. Ancak kişi emekli ya da çalışıyor ise alacağı maaşın oranı düşüyor.

1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...

Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini alıyor. Çalışan ya da emekli olan kişi ise, ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alıyor.

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