1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz! SSK BAĞKUR emeklisine çifte müjde az evvel verildi! Tek şarta uyanlar...
Sosyal güvenlik mevzuatı belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı tanınıyor. Hatta bu şartları sağlayanlar için üç maaş alma imkanı bile bulunuyor. Ancak birçok kişi birden fazla maaş alma hakkına sahip olduğunu bilmediği için bu avantajdan faydalanamıyor. Her ay binlerce vatandaşın yararlandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere veriliyor. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. O şartlar ise tek tek sıralandı.
30.06.2023 09:13 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:17
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirli şartları taşıyanlara birden fazla emekli maaşı ödeyebiliyor. SGK belirli şartların taşınması halinde emeklilere iki hatta üç emekli maaşı ödeyebilme imkanı sunuyor. Ancak birçok kişi bu avantajdan haberdar olmadığı için bu haktan faydalanamıyor. ancak 1 değil 2 değil tam 3 emekli maaşı alabilirsiniz. ssk bağkur emeklisine çifte müjde az evvel verildi.