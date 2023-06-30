TORBA YASA'DA tarih verildi! 18 madde netleşti! Bağ-Kur affı, ikramiye, emekli maaşı, işçiye kadro, 3600 kısmi emeklilik...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan torba yasayla ilgili olarak son durum açıklaması geldi. BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası hakkında araştırmalar hızlandı. Pek çok maddeyi kapsayan yeni torba yasada emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası gibi konular yer alıyor. İşte torba yasa maddeleri ve tüm merak edilenler...
Torba yasa maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan torba yasayla ilgili olarak son durum açıklaması geldi. İşte torba yasa hakkında tüm merak edilenler...
YENİ TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU!
Geçici işçiye kadro, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artışı düzenlemelerin de yer aldığı 2.torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni torba yasa düzenlemesinin, yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.
TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. 2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.