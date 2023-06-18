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Haberler Ekonomi 2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Şimdi gözler 2000 sonrası sigortalılara çevrildi. EYT'yi 1 yıl, ay, hatta gün farkıyla kaçıranlar da mevcut. Bu düzenlemeden yararlanamayanlardan kademeli emeklilik talepleri de gelmeye başladı. Peki, kademeli emeklilik yürürlüğe girecek mi? 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik hakkı verilecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
18.06.2023 12:17 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:17
2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

Meclis'e gelecek konular arasında kademeli emeklilik var mı merak ediliyor. EYT sonrası milyonlarca kişi emekli olurken, kıl payı kaçıranlar ise yeni düzenlemeyi bekliyor. Bununla ilgili yeni bir reform gelirse yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Peki, kademeli emeklilik yürürlüğe girecek mi? İşte konu hakkında detaylar...

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2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

KADEMELİ EMEKLİLİKTE 2 KRİTER ÖNEMLİ

EYT sonrası yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar başlatılıyor. Kademeli emeklilik için Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den açıklama geldi.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir arkadaşımız EYT'li olarak emekli olurken, ancak 1 gün sonra (9 Eylül 99) ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş bir arkadaşımız daha geç emekli oluyor. Böylelikle kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı beklemek zorunda kalıyorlar. Birkaç günlük süre için 15-16-17 yıllık bir fark oluşuyor.

2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

Burada yeni bir reformla birlikte yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Burada 2 kriter öne çıkacak

1- Primin tamamlanması

2- Belli bir sigortalılık yılı

2000-2008-2012 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklandı! 2. EYT torbası 48-49-42-55 yaşındakilere çıkacak! SSK, Bağkur 5000 prim, staj, çıraklık...

Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda, 2000 yılında işe girmiş bir arkadaşımız 7000 günü tamamladığında onun için 60 olan yaş şartı geri çekilebilir veya ona bir başka kriter olarak 25 yıllık bir sigortalılık süresi gelebilir.

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