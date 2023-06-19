%18.49 zamla nihai tablo açıklandı! SSK, Bağkur emekliye 12.085 TL kök maaş, Memura 22.000 + 8 bin 221 TL Refah Payı! 11.800, 12.000 TL alanlar...
Temmuz zammı için ipucu Merkez Bankası anketiyle geldi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyonu Temmuz ayının ilk haftası içerisinde yer alan 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon farkı zammı olarak maaşlara yansıtılacak. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte SSK, BAĞKUR, Memur için yeni maaş tablosu!
Temmuz ayına sayılı zaman kala maaşlar yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Memurlar ve emekliler Temmuz oranını beklerken, Piyasa Katılımcıları Anketi'nden yeni 6 aylık ipucu geldi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda gözler bu oranlara ilave edilecek refah payına çevrildi. Peki, Temmuz'da SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak 2023? Memur ve memur emeklisi maaşlarına kaç TL zam yapılacak? İşte merak edilenler...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.26 çıkmıştı.
Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.81 olarak yer aldı.