BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM 20 HAZİRAN 2023 KATALOĞU! Çarşaf çarşaf listelendi! Kağıt havlu, ped, bebek bezi...

BİM 20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımda. Yeni haftanın gelmesiyle beraber zincir marketler de harekete geçti. Bu noktada BİM'in yeni indirimleri merak konusu oldu. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte BİM indirimleri tam liste.