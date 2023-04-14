2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ! Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Milyonların Temmuz zammı çok kısa bir sürede belli oluyor. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal destekler ile kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki, temmuzda emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...