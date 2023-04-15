EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?
Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlarken, sıra promosyona geldi. Peki nasıl ve ne kadar promosyon alınacak? Ne zaman hesaba yatırılacak? Banka değiştirmek isteyen ne yapacak? İşte detayları.
15.04.2023 08:05 - Son Güncelleme: 16.04.2023 08:53
EYT'liler ilk emekli aylıklarını dün almaya başladı. İşlemleri tamamlanan EYT'lilerden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri, Emekli Sandığı'ndan aylık bağlananlara da ikramiyeleri yatırılıyor.
AYNI YERDEN ALINACAKSA
EYT'liler ilk maaşının yatırıldığı bankadan kolayca promosyon alabilecek. Bunun için ister mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından ister şubeye giderek başvuruda bulunabilecek.