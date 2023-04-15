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EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?

Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlarken, sıra promosyona geldi. Peki nasıl ve ne kadar promosyon alınacak? Ne zaman hesaba yatırılacak? Banka değiştirmek isteyen ne yapacak? İşte detayları.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
15.04.2023 08:05 - Son Güncelleme: 16.04.2023 08:53
EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?

EYT'liler ilk emekli aylıklarını dün almaya başladı. İşlemleri tamamlanan EYT'lilerden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri, Emekli Sandığı'ndan aylık bağlananlara da ikramiyeleri yatırılıyor.

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EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?

Fark, aylık ve ikramiye ödemelerini alan EYT'lilerin yeni gündemi ise promosyon...

EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?

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EYT'liler ilk maaşının yatırıldığı bankadan kolayca promosyon alabilecek. Bunun için ister mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından ister şubeye giderek başvuruda bulunabilecek.

EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?

Promosyon ödemesi de ilk emekli aylığını takiben 2-3 iş günü içerisinde emeklinin banka hesabına yatırılacak.

EYT’liye promosyon rehberi! Nasıl ve ne zaman alınacak? Banka nasıl değiştirilir? Hangi banka, ne kadar veriyor?

Hızlı hareket edenler önümüzdeki hafta promosyon ödemelerini hesabında görebilecek.

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