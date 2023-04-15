EYT'de prim sistemi değişiyor! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

EYT'de prim sistemi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte Bağkur ve SGK prim şartlarının eşitlenmesi planalnıyor. Bağkur'lunun 9000 gün prim şartı böylelikle 7200'e indirilecek ve 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, kimler bu emeklilik sisteminden yararlanacak? Her Bağkur'lu için geçerli olacak mı? İşte detaylar.