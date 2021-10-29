200 TL bedava! İstisnasız, şartsız ödeniyor! Alışveriş meftunları için bankalar atağa geçti! Amazon, Trendyol, Teknosa, N11, Hepsiburada...

200 TL HEDİYE PUAN ŞARTLARI NEDİR?

Kampanya 15 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya, Yapı Kredi World Üye İşyeri olan seçili internet sitelerinde yapılacak alışverişler için geçerlidir.

Kampanyaya Yapı Kredi bireysel kredi kartları ve bireysel TLcard'larla kampanyaya dahil seçili internet sitelerinde (Yapı Kredi World Üye İşyerleri'nde) yapılacak alışverişler dahildir. Albaraka, Vakıfbank ve Anadolubank Worldcard'lar kampanyaya dahil değildir.

Fiziki mağazalardan ve fiziki POS'lardan yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Kampanya koşullarında yer alan geçerli internet sitelerinden ve mobil uygulamalardan yapılan alışverişler kampanyaya dahildir.

Nakit çekim, mail order işlemleri, iade ve puan kullanımı işlemleri dahil değildir.

Kampanyaya peşin ve taksitlendirme yapılabilen harcamalar dahildir.

Dijital kartla yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.