200 TL bedava! İstisnasız, şartsız ödeniyor! Alışveriş meftunları için bankalar atağa geçti! Amazon, Trendyol, Teknosa, N11, Hepsiburada...
İnternet alışverişleri gün geçtikçe hayatımızın bir parçası haline geliyor. Özellikle online alışveriş meraklıları için bankalar çeşitli avantajlar sunuyor. Son olarak Yapı Kredi bankası tarafından 200 TL hediye puan kampanyası başlatıldı. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamada, " Yapı Kredi Mobil'i telefonunuza anında indirerek hemen Yapı Kredi Müşterisi olabilir, 200 TL'ye varan puan kazanabilirsiniz." denildi. Hediye puanı duyan vatandaşlar nasıl alındığı konusunda çeşitli araştırmalara başladı. Peki, Yapı Kredi 200 TL hediye puan nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler!
200 TL bedava! İstisnasız, şartsız ödeniyor! Alışveriş meftunları için bankalar atağa geçti! Amazon, Trendyol, Teknosa, N11, Hepsiburada... İnternetten yapacağınız alışverişi kazanca dönüştürebilirsiniz. Online alışveriş tutkunları için bankalar çeşitli kampanyalar sunuluyor. Son olarak Yapı Kredi bankası tarafından 200 TL hediye puan kampanyası başlatıldı. Hediye puanı duyan vatandaşlar nasıl alındığı konusunda çeşitli araştırmalara başladı.
Yapı Kredi tarafından kampanya ile ilgili detaylı bilgi geldi.
İşte kampanyaya dair bilgiler;
31 Ekim'e kadar, seçili internet sitelerinden tek seferde yapacağınız 1.500 TL ve üzeri alışverişinize 100 TL puan hediye! Üstelik Yapı Kredi Mobil'i indirip görüntülü görüşmeyle ilk defa Yapı Kredili olan müşterilerimize özel, dijital kartlarıyla yapılacak alışverişlerde ek 100 TL, toplamda 200 TL'ye varan puan hediye!
Yapı Kredi Mobil'i telefonunuza anında indirerek hemen Yapı Kredi Müşterisi olabilir, 200 TL'ye varan puan kazanabilirsiniz.
Seçili internet sitelerinde 200 TL'ye varan puan kampanyasına katılmak için World Mobil'i telefonunuza anında indirebilirsiniz.
HANGİ SİTELERDE GEÇERLİ?
Kampanyaya dahil olan Yapı Kredi World Üye İşyeri internet siteleri:
AMAZON,
BİRNUMARA,
CASPER,
DOLAP.COM,
EREYON,
GİTTİGİDİYOR,
HEPSİBURADA,
İNCE HESAP,
MEDİA MARKT,
MEDİA SATURN,
MORHİPO,
N11,
PTTAVM.COM,
SAHIBINDEN,
SANAL MAĞAZA,
TEKNOSA,
TRENDYOL,
TURKCELL-PASAJ,
VATAN BİLGİSAYAR
200 TL HEDİYE PUAN ŞARTLARI NEDİR?
Kampanya 15 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya, Yapı Kredi World Üye İşyeri olan seçili internet sitelerinde yapılacak alışverişler için geçerlidir.
Kampanyaya Yapı Kredi bireysel kredi kartları ve bireysel TLcard'larla kampanyaya dahil seçili internet sitelerinde (Yapı Kredi World Üye İşyerleri'nde) yapılacak alışverişler dahildir. Albaraka, Vakıfbank ve Anadolubank Worldcard'lar kampanyaya dahil değildir.
Fiziki mağazalardan ve fiziki POS'lardan yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.
Kampanya koşullarında yer alan geçerli internet sitelerinden ve mobil uygulamalardan yapılan alışverişler kampanyaya dahildir.
Nakit çekim, mail order işlemleri, iade ve puan kullanımı işlemleri dahil değildir.
Kampanyaya peşin ve taksitlendirme yapılabilen harcamalar dahildir.
Dijital kartla yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.