Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

En az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Belediyeler bu yıl içerisinde eleman eksiklerini gidermek amacıyla personel alım ilanları yayınlıyorlar. Yenikarpuzlu ve Sulakyurt belediye başkanlığı ilkokul mezunu personel alımı amacıyla ilan verdi. 30 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan ilana müracaatlar 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.