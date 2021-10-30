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Haberler Ekonomi Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

Yenikarpuzlu ve Sulakyurt Belediyesi beden işçisi ve temizlik görevlisi kadrosunda personel alımları yapılacak. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sayfası üzerinden ilan yayınlandı. İlandaki şartları taşıyan adaylar en geç 1 Kasım tarihine kadar İŞKUR üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru yapacak adayların erkek olması gerekiyor.

takvim.com.tr
30.10.2021 08:42 - Son Güncelleme: 30.10.2021 08:42
Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

En az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Belediyeler bu yıl içerisinde eleman eksiklerini gidermek amacıyla personel alım ilanları yayınlıyorlar. Yenikarpuzlu ve Sulakyurt belediye başkanlığı ilkokul mezunu personel alımı amacıyla ilan verdi. 30 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan ilana müracaatlar 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

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Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

Beden İşçisi (Genel)

SULAKYURTBELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamu / Geçici

3 Açık Pozisyon

Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

Temizlik Görevlisi

YENİKARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamu / Geçici

5 Açık Pozisyon


Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)

HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamu / Daimi

1 Açık Pozisyon

Başvurular başladı! Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

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