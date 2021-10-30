Ekim ayına özel otomobil fırsatları sizleri bekliyor! Sıfır araç alacaklar dikkat! Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen…

İlk kez sıfır araç alacak ya da yenilemek isteyenler otomobil markalarının kampanyalarını merakla takip ediyor. Ekim ayının sonuna yaklaşmışken güncel kampanyaların sona ermesine de sadece 3 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Ekim ayına özel otomobil fırsatları sizleri bekliyor, markalar adeta birbirleriyle yarış haline girdi ve satışlarını arttırmak amacıyla en uygun koşulları sunmaya devam ediyor. 2021 Ekim ayına özel Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen ve daha pek çok markanın otomobil fiyatlarını haberimizde derledik. Bunları incelemeden otomobil satın almayın.