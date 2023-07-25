2. torba yasadan erken emeklilik çıktı! 3'ü 1 arada madde için Meclis tarihi netleşti! 5000 prim, SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı, taşerona kadro...

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Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi için torba yasa çalışmaları başlıyor. Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren bu reformlar, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikleri içeriyor. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi büyük reformlar da yasada yer alacak. Özellikle prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili reformlar, emeklilik sistemine katkı sağlamak ve çalışanların emeklilik süreçlerini iyileştirmek amacıyla yapılacak. İşte 2. torba yasaya dair detaylar...