Emekliye memura %110 ek zam tablosu geldi! En düşük 29 bin 700 TL oransal maaş + emekliye 8 bin 77 lira seyyanen zam! SSK, Bağkur'a intibak payı...

Memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşme maratonu öncesinde, Memur-Sen tarafından yapılan teklifler belli oldu. Memur-Sen'in toplamda 139 teklifinin arasında çeşitli konularda iyileştirmeler yer alıyor. eklifler arasında öne çıkan başlıklardan biri kira yardımı oldu. İşte konu hakkında detaylar...

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Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' ifadelerini kullandı.