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Emekliye memura %110 ek zam tablosu geldi! En düşük 29 bin 700 TL oransal maaş + emekliye 8 bin 77 lira seyyanen zam! SSK, Bağkur'a intibak payı...

Temmuz zammıyla birlikte emekli ve memurların maaş tablosu şekillendi. Şimdi sıra memur ve emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak olan toplu sözleşme maratonuna çevrildi. Toplantı öncesi teklifler belli oldu. 139 teklifinin arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi, sosyal yardımların zamlı ödemesi var. 2 yılda toplam yüzde 110 oransal artış teklifi yapıldı. Peki, 2024-2025 memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 17:39 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 17:39
Emekliye memura %110 ek zam tablosu geldi! En düşük 29 bin 700 TL oransal maaş + emekliye 8 bin 77 lira seyyanen zam! SSK, Bağkur’a intibak payı... 1

Memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşme maratonu öncesinde, Memur-Sen tarafından yapılan teklifler belli oldu. Memur-Sen'in toplamda 139 teklifinin arasında çeşitli konularda iyileştirmeler yer alıyor. eklifler arasında öne çıkan başlıklardan biri kira yardımı oldu. İşte konu hakkında detaylar...

Emekliye memura %110 ek zam tablosu geldi! En düşük 29 bin 700 TL oransal maaş + emekliye 8 bin 77 lira seyyanen zam! SSK, Bağkur’a intibak payı... 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emekliye memura %110 ek zam tablosu geldi! En düşük 29 bin 700 TL oransal maaş + emekliye 8 bin 77 lira seyyanen zam! SSK, Bağkur’a intibak payı... 3

Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' ifadelerini kullandı.


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