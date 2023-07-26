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2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! SGK-SSK, Bağkur'luya %30 intibak zammı tablosu geldi! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL...

Temmuz ayıyla birlikte emeklilere yapılan %25 oranındaki zamla birlikte emekliler yeni maaşlarına kavuşmuşlardır. Bu zam ile beraber emekli maaşları arttırılmıştır. Ancak bu gelişmelerin ardından intibak yasası gündeme gelmiştir. İntibak yasası, 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkını gidermeyi ve primleri eşitlemeyi hedefler.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 11:05 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 11:05
2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! SGK-SSK, Bağkur’luya %30 intibak zammı tablosu geldi! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL... 1

Emekliler arasında uzun süredir merakla beklenen intibak yasası talepleri, sonunda önemli bir adım olarak gündeme gelmeye başladı. Bu düzenleme, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor ve emekli maaşlarında artış sağlayarak emekli aylığı farklılıklarını gidermeyi amaçlıyor. Peki, intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...

2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! SGK-SSK, Bağkur’luya %30 intibak zammı tablosu geldi! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL... 2

Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar, önümüzdeki dönemde hükümet ve ilgili kurumlar tarafından gündeme alınmış önemli konular arasında yer alıyor. Bu reformlar, emeklilere daha iyi bir maddi destek sağlamayı hedefliyor ve aralarında en çok merak edilen konulardan biri de intibak düzenlemesi.

2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! SGK-SSK, Bağkur’luya %30 intibak zammı tablosu geldi! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL... 3

İntibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayarak emekli maaşlarında artış sağlamayı hedefliyor.

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