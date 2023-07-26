2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! SGK-SSK, Bağkur'luya %30 intibak zammı tablosu geldi! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL...

Emekliler arasında uzun süredir merakla beklenen intibak yasası talepleri, sonunda önemli bir adım olarak gündeme gelmeye başladı. Bu düzenleme, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor ve emekli maaşlarında artış sağlayarak emekli aylığı farklılıklarını gidermeyi amaçlıyor. Peki, intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...

2

Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar, önümüzdeki dönemde hükümet ve ilgili kurumlar tarafından gündeme alınmış önemli konular arasında yer alıyor. Bu reformlar, emeklilere daha iyi bir maddi destek sağlamayı hedefliyor ve aralarında en çok merak edilen konulardan biri de intibak düzenlemesi.