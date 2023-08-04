2. torba yasada maddeler oluştu! Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! Meclis tarihi duyurdu! SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, taşeron, evlilik kredisi...

1 İlk olarak milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılan ara zam toplantıları sonucunda, önemli bir artış yapıldı. Ardından, emekliler ve memurlar için çıkarılan zam yasasıyla birlikte, sosyal güvenlik kapsamında düzenlemeler gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler, yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına çevrildi. Bu kapsamda 2. torba yasa bekleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

2 İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi gerçekleştirilmişken, 2. torba yasanın içeriği oldukça merak ediliyor. Bu yasa kapsamında, emeklilik sistemi ve sosyal yardımlar alanında iki büyük reformun yanı sıra, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor.