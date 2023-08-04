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2. torba yasada maddeler oluştu! Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! Meclis tarihi duyurdu! SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, taşeron, evlilik kredisi...

Ülke genelinde emeklilik sistemi için iki dev reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Hükümet, emeklilik sistemindeki düzenlemelerle ilgili iki önemli adımı torba yasa olarak hayata geçirmeyi planlıyor. Yapılacak bu değişiklikler, çalışanların ve emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? 2. torba yasa maddeleri neler olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 07:49 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 07:49
2. torba yasada maddeler oluştu! Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! Meclis tarihi duyurdu! SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, taşeron, evlilik kredisi... 1

İlk olarak milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılan ara zam toplantıları sonucunda, önemli bir artış yapıldı. Ardından, emekliler ve memurlar için çıkarılan zam yasasıyla birlikte, sosyal güvenlik kapsamında düzenlemeler gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler, yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına çevrildi. Bu kapsamda 2. torba yasa bekleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

2. torba yasada maddeler oluştu! Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! Meclis tarihi duyurdu! SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, taşeron, evlilik kredisi... 2

İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi gerçekleştirilmişken, 2. torba yasanın içeriği oldukça merak ediliyor. Bu yasa kapsamında, emeklilik sistemi ve sosyal yardımlar alanında iki büyük reformun yanı sıra, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor.

2. torba yasada maddeler oluştu! Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! Meclis tarihi duyurdu! SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, taşeron, evlilik kredisi... 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk önemli adımlardan biri olarak Bağ-Kur'luların prim gün şartlarını düşürme çalışmasını tamamlıyor. Bu adımın, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik sürecini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

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