Milyonlarca emekli, gelecek yılın Ocak ayında maaşlarına yönelik beklenen düzenlemelerin heyecanını şimdiden yaşamaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ve ek iyileştirme uygulaması için ilk sinyal verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranı yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Bu da zamlı emekli maaşları için ilk veriyi sunmuş oldu. Peki, en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur Ocak ayı zammı ne kadar olabilir? İşte detaylar ve hesaplı tablo haberimizde...
SSK ve Bağkur emeklileri için merakla beklenen veri açıklandı. Ocak ayındaki enflasyon artışını gösterecek ilk oran TÜİK tarafından duyuruldu. 6 aylık veri için ipucu ortaya çıkarken, maaşlarda ek iyileştirme de bekleniyor. Böylelikle milyonlarca emeklinin maaşı ocak ayında değişecek. Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini için hesaplamalar yapıldı. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...
EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN İLK VERİ GELDİ
Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memur gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme süreci heyecanla takip edilirken, enflasyon verileriyle de ipuçları geliyor.