SGK-SSK, Bağkur, EYT'liye en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! %30 İntibak payı, seyyanen ödeme...

Milyonlarca emekli, gelecek yılın Ocak ayında maaşlarına yönelik beklenen düzenlemelerin heyecanını şimdiden yaşamaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ve ek iyileştirme uygulaması için ilk sinyal verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranı yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Bu da zamlı emekli maaşları için ilk veriyi sunmuş oldu. Peki, en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur Ocak ayı zammı ne kadar olabilir? İşte detaylar ve hesaplı tablo haberimizde...