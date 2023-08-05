Geri ödeme yok karşılıksız otomatik hesaba yatacak! Öğrencilere 1.250 TL burs müjdesi verildi! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca...

Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşırken, birçok öğrenci burs veren kurum ve kuruluşları araştırmaya başladı. KYK burslarına ek olarak, karşılıksız burs fırsatlarına ilgi gösteren öğrenciler de bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, VGM burs programı da öne çıkan bir seçenek olarak dikkat çekiyor. 2022-2023 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL olarak belirlenirken, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL olarak tespit edilmişti. İşte daha fazla detay...