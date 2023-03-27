2. torba yasada EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi? 18 maddelik yeni torba yasada neler var? Bağkur tescil affı çıktı mı?
En düşük emekli aylığını 7.500 TL'ye yükselten düzenlemenin yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis'e sevk edilirken, ikramiye müjdesi gelmişti. Ayrıca geçici işçilere kadro meselesi de Meclis'e geldi. Şimdi gözler torba yasanın yürürlüğe girmesinde. Torba yasanın TBMM'de kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, 2. torba yasada EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi? 18 maddelik yeni torba yasada neler var? Bağkur tescil affı, ücretli öğretmene, uzman çavuşa kadro çıktı mı? İşte detaylar...
27.03.2023 13:45 - Son Güncelleme: 27.03.2023 13:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılıyor.