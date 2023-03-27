2. torba yasada EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi? 18 maddelik yeni torba yasada neler var? Bağkur tescil affı çıktı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılıyor.