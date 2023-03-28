Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen müracaat edebilirsiniz!

T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlara müjde geldi. Haneden bir kişi başvursa bile yeterli oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri sürüyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödemeler devam ediyor.