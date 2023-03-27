Son dakika: Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli aylığına ve bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 114,3 ARTIRILDI

Açıklamada, 2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1.500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2500 TL'ye yükseltildiği hatırlatıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"2022 yılı Temmuz itibariyle 3.500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5.500 TL'ye yükseltilmiştir. 5.500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle de yüzde 36,36 artışla 7.500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ay'ı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun.

İKRAMİYEDE YÜZDE 82 ARTIŞ

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiştir.

Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 TL'ye yükseltiliyor.

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

■ 7 bin 500 lira düzenlemesinin kapsamında kimler var?

Memur emeklilerinde en düşük aylık 7 bin 901 lira. Bu nedenle memur emeklileri kapsamda bulunmuyor. Ek ödeme dahil aylık ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri düzenlemeden yararlanacak. Bu kişilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Maaşlar 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılacak.

■ Düzenlemeden EYT'liler de yararlanacak mı?

Taban emekli aylığı düzenlemesinden EYT'liler de yararlanacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilere de ek ödeme dahil 7 bin 500 liranın altında aylık ödemesi yapılmayacak.

■ Yapılacak 2 bin liralık artışı kim alacak?

Eline ek ödeme dahil ayda 5 bin 500 lira geçenlerin gelirinde 2 bin lira artış yaşanacak. Örneğin ayda 6 bin lira alan emeklinin gelirindeki artış bin 500 lira olacak. Emeklinin eline geçecek parayı 7 bin 500 liraya tamamlayacak kadar ilave ödeme yapılacak.

■ Temmuz zammı 7 bin 500 liranın üzerine mi yansıtılacak?

Taban aylık düzenlemesiyle emeklilerin kök maaşı değişmeyecek. Emeklilerin eline geçen para 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Örneğin; kök maaşı 6 bin lira olan emekliye düzenleme kapsamında 7 bin 500 lira verilirken, aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. Temmuz zammı ise kök maaşa yansıtılacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı geçiyorsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, geçmiyorsa ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.

Örneğin; 6 bin lira olan kök maaş Temmuz zammı yüzde 20 olursa 7 bin 200 lira olacak. Aylık 300 lira ek ödemeyle yine 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek. Temmuz zammı yüzde 30 olursa da 6 bin liralık kök maaş 7 bin 800 liraya çıkacak. Emekli 7 bin 800 lira almaya başlayacak.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Taban aylıktaki 7 bin 500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da bu müjdeden hisseleri oranında yararlanacak.

Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak. Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.

DİĞERLERİ DE BEKLEMEDE

7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı?

Henüz ona ilişkin bir açıklama yapılmadı. 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi var.

GÖZLER BAYRAM ÖDEMESİNDE

Hem Başkan Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti.

Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.

EMEKLİLER MEMNUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirterek, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Emeklilere verilen bin 100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güvenirliliği, saygınlığı, norm ve standart birliği için gereklidir" dedi.