2 MÜJDE! SSK, Bağkur, EYT’li herkesi kapsıyor! Sigorta giriş tarihi 1970, 1973, 1988 olanlar! 1440 gün kazan erken emekli ol

SORU: 1 Ocak 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1993'te oldu. 1950 gün primim bulunuyor. 2 çocuğum var. Borçlanma yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Hayriye TURHAN

CEVAP: Doğumlarınızın tarihlerini bildirmemişsiniz. Doğumlarınız sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, doğum sonrasındaki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen boş günleri borçlanma hakkınız var. Doğumlarınızın sigorta başlangıç tarihinden sonra olduğunu, aralarında iki yıl bulunduğunu ve doğum sonralarındaki iki yıllık sürelerde prim ödenmediğini varsayarsak, iki doğumu borçlanarak 1440 gün kazanabilirsiniz. İki şekilde emekli olabilirsiniz:

1) Doğumlarınızı borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse, 2210 gün daha prim ödeyerek priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihte, sonraki bir dönemse 2285 gün daha prim ödeyerek priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte.

2) 1650 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşı dolduracağınız tarihte (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak). Bu seçenekte; doğumlarınızı borçlanarak 1440 gün kazandıktan sonra 210 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlayabilirsiniz.