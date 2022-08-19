3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 48-49-50 yaşında...

EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? soruları kademe kademe yanıt bulmaya başladı. Tüm hesaplamalar yapılıyor. Yeni gelişmeler anbean EYT'liler tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, emeklilik takvimi de ortaya çıktı. Eğer yasa çıkarsa EYT'liler o tarihte ilk maaşlarını ceplerine koyacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanla için çalışmalarda alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. İşte o formüller ve son gelişmeler...