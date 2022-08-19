200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

2008 ve evvel işe başlayan vatandaşlar emeklilikte diğer kişilere göre daha avantajlıdır. 2008 senesinden evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Ve bir başka üstünlükleri ise 2008 senesinden evvel işe başlayan bireylerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmelerine imkân sağlanıyor.