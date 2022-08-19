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200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

Emekliler amacıyla kıdem tazminatı açıklandı. Eğer işten kendi talebi ve rızası ile ayrılmış çalışanlar bağlamında kıdem tazminatı verilmemeye karar verilmiştir. Bundan sonra yaşını doldurmayı bekleyen lakin prim ve sigortasını doldurmuş vatandaşlar kıdem tazminatını isteyebilirler ve alabilirler. 2008 tarihi emeklilik amacıyla olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir.

takvim.com.tr
19.08.2022 10:05 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:05
200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

2008 ve evvel işe başlayan vatandaşlar emeklilikte diğer kişilere göre daha avantajlıdır. 2008 senesinden evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Ve bir başka üstünlükleri ise 2008 senesinden evvel işe başlayan bireylerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmelerine imkân sağlanıyor.

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200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

Çalışma süresi ne kadar?

Kişilerin çalışma ömürleri boyunca çoğu yerde değişik sigortalılık statüsünde farklı şekillerde çalışmışlardır.

200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

Bir vatandaş 2008 senesinden evvel işe başlayıp ilk olarak BAĞ-KUR ile başlamışsa ve son 3,5 senesinde SSK şeklinde sigortası ödenmişse o vatandaş SSK'dan emekli olma hakkını kazanmıştır.

200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

Fakat son 7 senede iki değişik sigorta ödenmişse ve bu ödenen süre boyunca birbirine eşit ise bu halde en son ödenen sigorta şekline göre emekli olmuş olacaktır.

200-300 TL daha yüksek maaş alın! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 3.5 sene detayı önemli

Peki 2008 senesinden sonra işe başlayan vatandaşlar için hal nasıldır? 2008 senesinden sonra sigorta başlangıcı yapılan vatandaşlar amacıyla en çok ödenen sigorta türünde emekli olmaktadırlar.

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