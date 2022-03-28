🔎2. el araç alacaklar için bütçeye uygun faiz oranları! 💸40.000 TL 2. el taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…
Araba alma hayaliyle yanıp tutuşanlar birikimlerinin üzerine uygun faiz oranları ile kredi çekmek ve kolayca geri ödemek istiyor. 2. el araç alacaklar için bütçeye uygun faiz oranlarının kaç lira olduğu, hangi bankalarda 40.000 TL 2. el taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar konusu ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da kampanyalarını ve faiz oranlarını aylık olarak güncelliyor. 2. el taşıt kredisi bankalara göre güncel geri ödeme planlarını içeriğimizden inceleyebilirsiniz.
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci el taşıtlara daha bir önem vermeye başladı ve bankalardan uygun geri ödeme koşullarıyla 2. el araç kredisi çekmek istiyor. Hangi bankalarda 40.000 TL 2. el taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar ödeneceğini şubelere gitmeden kolayca öğrenmek ve internet üzerinden karşılaştırma yapmak isteyenler 2. el araç alacaklar için bütçeye uygun faiz oranlarını haberimizden öğrenebilir. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve daha pek çok bankanın taşıt kredisi ile ilgili güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ HAKKINDA BİLGİLER
2.el aracınızı hemen alıp, ödemelerinize dilerseniz 3 ay sonra başlayabilirsiniz.
2.el aracınız 7 yaşını geçmediyse bu krediden faydalanabilirsiniz.
Tutar ve Ödeme Koşulları
50.000 TL* tutarındaki kredinizi, %1,61 faiz oranı ile 48 aya varan vadeler ve 1.607,62 TL taksitle ödeyebilirsiniz
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden,
- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,
- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,