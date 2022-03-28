🔎2. el araç alacaklar için bütçeye uygun faiz oranları! 💸40.000 TL 2. el taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci el taşıtlara daha bir önem vermeye başladı ve bankalardan uygun geri ödeme koşullarıyla 2. el araç kredisi çekmek istiyor. Hangi bankalarda 40.000 TL 2. el taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar ödeneceğini şubelere gitmeden kolayca öğrenmek ve internet üzerinden karşılaştırma yapmak isteyenler 2. el araç alacaklar için bütçeye uygun faiz oranlarını haberimizden öğrenebilir. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve daha pek çok bankanın taşıt kredisi ile ilgili güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.