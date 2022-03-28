📣Kamu ve özel bankalar konut kredisi güncel faiz oranları! İNG, Ziraat Bankası, Akbank… ✍500 bin TL konut kredisi için aylık kaç taksit ödenir?

Ev satın alma hayaliyle yanıp tutuşanlar ve bütçesini denkleştiremeyenler bankaların konut kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyor ve güncel kampanyalarını merak ediyor. Kamu ve özel bankalar bu konuda adeta birbirleriyle yarış haline giriyor ve faiz oranlarını aylık olarak güncelliyor. Peki 500 bin TL konut kredisi için aylık kaç taksit ödenir? Kamu ve özel bankalar konut kredisi güncel faiz oranları haberimizden inceleyebilirsiniz ve İNG, Ziraat Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın konut kredisi ödeme planını görerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.