Asgari ücrete ek zam için çalışmalar başlıyor! 800-1876 TL arası... 7 milyonun eteklerini ıslık çaldıracak haber geldi! Temmuz'da tüm maaşlar güncelleniyor

Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı hakkında araştırmalara başladı.7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında sadece bu ücretle çalışanlar değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Bu sene yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Peki, Asgari ücrete Temmuz zammı tüm maaşlara nasıl yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!