PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, Bağ-Kur, EYT emekli maaş zammı tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilecek olan enflasyon oranları açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı netleşecek. Haziran enflasyon farkının 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Bu tarih, 2024 Temmuz emekli maaş zammının hesaplamaları için belirleyici olacak. Emekliler, zammın belli olmasını ve maaşlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 05:25 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 05:25
1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, Bağ-Kur, EYT emekli maaş zammı tablosu! 1

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Son enflasyon verileri ve yapılan hesaplamalar ışığında, emekli maaşlarına en az yüzde 22 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, maaşların yeni dönemde ne kadar olacağına dair tahminlerin yapılmasına olanak tanıyor.

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, Bağ-Kur, EYT emekli maaş zammı tablosu! 2

Emeklilerin merakla beklediği tarih sonunda geldi. Milyonlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi.

1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, Bağ-Kur, EYT emekli maaş zammı tablosu! 3

Bu verinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının ne kadar olacağını gösterecek.

SON DAKİKA