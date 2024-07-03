1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, Bağ-Kur, EYT emekli maaş zammı tablosu!

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Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Son enflasyon verileri ve yapılan hesaplamalar ışığında, emekli maaşlarına en az yüzde 22 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, maaşların yeni dönemde ne kadar olacağına dair tahminlerin yapılmasına olanak tanıyor.